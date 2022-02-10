بعد إصرار البارزاني وتمسك الصدر.. الاتحاد الكردستاني يتخذ موقفاً من مبادرة الإطار لسياسة العراق - عاجل

2022/02/10 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، على مبادرة" الإطار التنسيقي، التي أعلن عنها من أجل حل الانسداد السياسي، بسبب الخلافات على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو، لـ(بغداد اليوم)، اننا "نرحب بمبادرة الإطار التنسيقي التي طرحها يوم أمس لتجاوز حال الاختناق السياسي بالبلاد، كما ان هذه المبادرة وجميع المبادرات مرحب بها، كونها جزء من اكتمال المنظومة السياسية".وبين خوشناو "القوى السياسية مطالبة بمناقشة تلك المبادرات بشكل جدي وفعلي، من أجل الوصول الى حلول ترضي كل الأطراف السياسية، وعدم اقصاء أي طرف سياسي له وزنه السياسي او الشعبي، ونتوقع ان هذه المبادرات سوف تظهر نتائجها في القريب العاجل".

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