بالصورة. حريق يلتهم بساتين

2022/02/10 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى افاد مصدر حكومي، اليوم الخميس، بالتهام حريق كبير مساحات واسعة من اقدم بساتين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريق كبير اندلع في بساتين الخرير قرب ناحية الوجيهية (27كم شمال شرق بعقوبة) ليلتهم 25 دونم قبل السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني الذي اخمده لتفادي انتقالها الى بساتين اخرى قريبة".

واضاف المصدر، ان "البساتين المحروقة اضرارها مادية ولم تسجل اي اصابات بشرية فيما فتح تحقيق عاجل لمعرفة اسباب الحريق الذي يعد الاكثر من نوعه منذ 4 اشهر في ديالى بشكل عام".

وتشهد ديالى معدلات عالية للحرائق خاصة في فصل الصيف ما يؤدي الى اضرار مادية كبيرة".

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