شرطة ميسان تفض نزاعا عشائرياً مسلحاً وتعتقل المتسببين

2022/02/10 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الخميس، عن فض نزاع عشائري مسلح أندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد قتل مواطن في ناحية العزير بسبب خلاف وثأر عشائري سابق في قضاء وعلى اثره تجدد المشاجرة والنزاع وتدخل القوات الامنية واستشهاد احد المنتسبين، شرعت قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة وأفواج التدخل السريع والجيش العراقي وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان وبإشراف مباشر وميداني من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي و قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي إلى موقع النزاع".

وبينت أن "القوة تمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح واعتقال (12 ) متهم ومصادرة اسلحة واعتدة مختلفة".

واضافت أن "عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها".

وأشارت المديرية الى أنها "سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق أيماناً منها باهمية إطلاع الرأي العام وحرصها على الشفافية التامة في عملياتها الأمنية".

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