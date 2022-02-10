الكاظمي يبحث مع المستشار الألماني أوضاع المهاجرين العراقيين

2022/02/10 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوضاع المهاجرين العراقيين.وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الكاظمي هنأ المستشار الألماني على تسنمّه مهام منصبه، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من …

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