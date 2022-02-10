نائب رئيس مجلس النواب يؤكد استمرار دعم الوزارات الخدمية بالقوانين والتشريعات واولها الكهرباء

2022/02/10 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله إستمرار دعم مجلس النواب للمؤسسات والوزارات الخدمية بالقوانين والتشريعات، ولاسيما ملف الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء الذي بات يشكل عصب الحياة .واشار عبد الله ، خلال لقائه وزير الكهرباء وكالة عادل كريم لمناقشة السبل الكفيلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتداعياته وتأثيراته المباشرة على الحياة اليومية لعامة المواطنين في جميع محافظات العراق ، إلى ضرورة تمكين وزارة الكهرباء ومساندة الجهود لرفع مستويات إنتاج الطاقة وتوسيع قدرات هذا القطاع الحيوي، وتطوير المحطات وتنفيذ المشاريع العملاقة بما يلبي حاجة البلاد.من جانبه أستعرض الوزير ، الخطط السنوية الستراتيجية لتحسين منظومة الكهرباء والجهود المتواصلة لزيادة إنتاج الطاقة لسـد النقص ومعالجة المشاكل، وتهيئة المحطات الحالية الغازية والبخارية بطاقات انتاجية جيدة خلال الصيف المقبل./انتهى5

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