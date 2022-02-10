توقيف 6 أجانب بولاية أدنة التركية بتهمة الانتماء لداعش

2022/02/10 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ ألقت قوات الأمن التركية اليوم الأربعاء، القبض على 6 أجانب في ولاية أدنة جنوبي البلاد، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.وحسب مصادر أمنية، نفذت وحدات من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، عملية أمنية للقبض على أشخاص يشتبه بنشاطهم في صفوف التنظيم.واشارت المصادر الامنية الى ان فرق مكافحة الارهاب داهمت منازل المشتبه بهم، وألقت القبض على 6 مشتبهين يحملون جنسيات أجنبية .ولم تذكر المصادر الامنية جنسيات المقبض عليهم ./انتهى

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