قيادي في الفتح يطالب بتسليم أمن حاوي العظيم الى الحشد الشعبي

2022/02/10 | 17:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..طالب القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الخميس، القيادات الامنية بتسليم منطقة حاوي العظيم الى قوات الحشد الشعبي.وقال الخدران لـوكالة /المعلومة/، ان “حاوي العظيم مستطيل زراعي يكتسب اهمية إستراتيجية بسبب موقعه بالاضافة الى خطورة تضاريسه من خلال استغلالها من قبل داعش الارهابي في شن هجمات متكررة ضد اهداف امنية ومدنية”.واضاف، […]

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