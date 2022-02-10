داعش بعد مقتل القرشي..

2022/02/10 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسمّ تنظيم "داعش" زعيما جديدا له حتى الآن، وبينما تحدث مراقبون في الأيام السبعة الماضية عن "تأخير ملحوظ" لاتخاذ هذه الخطوة، أشار آخرون إلى أن ذلك تحكّمه "التراتبية" التي يجب أن تكون تفاصيلها حاضرة لاختيار "الخليفة الجديد"

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