الفتح :قرار إخراج الأمريكان من العراق يحتاج لإرادة سياسية قوية

2022/02/10 | 17:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني ، الخميس ، أن قرار إخراج قوات الاحتلال الأمريكية من العراق يحتاج لإرادة سياسية قوية مدعومة بقرار الشعب العراقي.وقال الحياني لوكالة / المعلومة /، إن “الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في داخل العراق على مستوى الشخصيات والأحزاب والسفير الأمريكي والقنصليين في بغداد تعمل على تشكيل حكومة تخدم توجهاتها […]

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