الزاملي يحذر من أيادٍ خبيثة تسعى لإشعال نار الفتنة جنوب العراق

2022/02/10 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، من مشروع خبيث يهدف لإشعال نار الفتنة والاقتتال بين أبناء الجنوب، لاسيما في محافظة ميسان ، فيما شدد على وجوب فرض الأمن والاستقرار فيها.وطالب الزاملي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "القوات الأمنية بالتصدي للجهات الخارجة عن القانون لمنع الانفلات الأمني وفرض الاستقرار والأمن في ميسان".وشدد على "وجوب محاسبة القيادات الأمنية التي تتهاون أو تتستر على المجرمين أو مثيري الفتن في المحافظة"، داعيا شيوخ وابناء العشائر العراقية الاصيلة لتغليب الحكمة والتهدئة ونشر صوت الوعي لحقن دماء ابناء البلد والمذهب الواحد.وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، "أهمية التجاوب مع المبادرات التي طرحت من قبل بعض الزعامات الدينية والسياسية وفي مقدمتها مبادرة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر "اعزه الله" والتي تضمنت تشكيل وفد رفيع المستوى للتهدئة وحل الخلاف ودفع الخطر ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي".

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