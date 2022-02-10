نائب عن ائتلاف المالكي يتهم بارزاني بالاشتراك في مشروع دولي ضد العراق

2022/02/10 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اتهم النائب عن دولة القانون عارف عبد الجليل ، الخميس ، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بتنفيذ مشروع خطير تشترك فيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الخليج موجه ضد العراق وشعبه.وقال عبد الجليل لوكالة / المعلومة /، إن “العراق يتعرض الى مشروع دولي كبير تشترك به أمريكا وتديره بريطانيا التي لديها […]

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