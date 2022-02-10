صاحب الهدف الوحيد بكأس العالم يترجم لتمثال في بغداد.. رحلة نجم اسمه أحمد راضي (فيديوغراف)

2022/02/10 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادشهد ملعب الشعب الدولي، اليوم الخميس، افتتاح نصب الراحل الكابتن احمد راضي صاحب الهدف الوحيد في كأس العالم.

ويعد الراحل احمد راضي من ابرز نجوم الكرة العراقية وجيلها الذهبي.

وانجز النصب الذي افتتح اليوم، النحات العراقي المغترب فاضل مسير الذي نحته من طين ومن ثم صبه بالبرونز بارتفاع 275 سم.

وقال النحات فاضل مسير في حديث لـ(بغداد اليوم): "سعيد جدا كنحات عراقي ان اخلد الراحل ويكون لي تمثال يليق ببغداد وجمهورها.

وكانت امانة بغداد ازالت سابقا نصب للراحل في اليرموك الذي اثار السخرية لافتقاده المعايير الفنية.

وبررت الامانة حينها الازالة لعدم ارتقائه بمستوى الراحل احمد راضي.

وبزغ فجر احمد راضي مبكرا في الزوراء ومن ثم صعد في كأس فلسطين للشباب ومن ثم وساهم في تأهل العراق لكاس العالم عام1896 .

وسجل هدفا في كاس العالم بقي عالق في ذاكرة العراقيون.وحصد لقب افضل لاعب في اسيا عام 1988 ، ومن ثم فاز بلقب لاعب القرن عام 2000 ، حى توفي في اب 2020 بكورونا واحدث وفاته اثر كبير في الاوساط الشعبية والرياضية.

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