تعاون بين الخزعلي والصدر بشأن ميسان

2022/02/10 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلن الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للتعاون مع اللجنة التي شكلها الصدر لتهدئة الاوضاع في ميسان والبراءة من المتورطين.

وقال الخزعلي في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "نعلن تشكيل لجنة من جواد الطليباوي وحبيب الحلاوي وصفاء الساعدي للتعاون مع اللجنة التي شكلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن احداث ميسان".اناده نص التغريدة:.

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