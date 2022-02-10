مزارعو المقدادية يرفضون قرارا حكوميا

2022/02/10 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نظم العشرات من المزارعين في محافظة ديالى وقفة احتجاجية لرفض قرار حكومي بدمج مصرف المقدادية الزراعي مع مصرف ديالى معتبرين القرار ضربة اقتصادية للمزارعين.وقال قائممقام المقدادية / وكالة / حاتم التميمي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن "عشرات المزارعين نظموا وقفة احتجاج وسط قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة ضد قرار دمج مصرف المقدادية الزراعي مع مصرف ديالى ضمن خطة للمصرف الزراعي التعاوني العام بدمج مصارف فروعه .وأضاف ان القرار أضر بـ 13 شعبة زراعية في المقدادية وتوابع قضاء خانقين، وسيخلف أعباء وتبعات سلبية ووخيمة على المزارعين إلى جانب الأعباء المالية جراء التنقل من بعقوبة إلى مناطق المقدادية وخانقين مؤكدا ان المزارعين هددوا بالتصعيد والضغط على جميع الجهات المعنية لحين الغاء قرار دمج مصرف المقدادية"./انتهى

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