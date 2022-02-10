الدفاع التركية تعلن عن مقتل خمسة مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2022/02/10 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء عن مقتل 5 مسلحين من تنظيم "بي كا كا" /حزب العمال الكردستاني / بغارة جوية شمالي العراق.وذكرت الدفاع التركية في بيان لها أن طائراتها الحربية نفذت غارة جوية استهدفت فيها خمسة مسلحين من حزب العمال تم رصدهم في منطقتي الزاب وأفشين شمالي العراق .وأكدت أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها بحزم حتى تحييد آخر إرهابي /حسب البيان / .ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة حزب العمال وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق ./انتهى

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