مدن الفضيلة التي لم أعرفها عند العرب

2022/02/10 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ""أصحاب ولا أعز" ليست صورة مُغايرة لواقع العالم العربي الذي ينهشه الفقر والتخلف، وتحدث فيه جرائم زنا المحارم، وتكثر به جرائم ما تُسمى "الشرف""

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