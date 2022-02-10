خطوة كبيرة لـ

2022/02/10 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد خطى حلم الاندماج النووي، كمصدر طاقة نظيف ومستدام، خطوة عملاقة نحو الحقيقة.وقال علماء إن منشأة في إنجلترا تمكنت من توليد طاقة اندماج لمدة خمس ثوانٍ بنجاح.كان الناتج أكثر من ضعف التجارب المماثلة التي تم القيام بها قبل 25 عامًا.

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