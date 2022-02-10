“آبل” تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب “آيفون”

2022/02/10 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعترفت شركة “آبل” الأمريكية بوجود ثغرة أمنية جديدة، تمكنت من تسجيل تفاعلات المستخدمين مع ‏المساعد الصوتي “سيري” على بعض هواتف “آيفون”.‏ وأشارت”آبل” إلى أن الثغرة الأمنية كانت مضمنة في تحديث “آي أو إس 15″، وقامت بتسجيل المحادثات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم اختار عدم الاشتراك في خدمة “سيري”، وفقا لما أفاد به […]

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