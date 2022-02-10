مجتمع المدينة الفاضلة.. على سبيل التبسيط - حسين محمود التلاوي

2022/02/10 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي ما مجتمع المدينة الفاضلة؟! سؤال كبير يمكن لأحبار كثيرة أن تسيل في محاولة الإجابة عنه الذي لطالما سعى الكثيرون إلى إيجاد إجابة له، وسار بعضهم خطوة أبعد في هذا الطريق نحو تطبيق ما صاغوه من إجابات.لذلك سوف يكون من المفيد معرفة بعض الأطر العامة التي تساعد على فهم المصطلح؛ فتكون بابًا يدخل منه يفضي إلى طريق مليء بمزيد من التفاصيل.



وفي إضاءة مبسطة نستعرض الأفكار العامة التي وضعها اثنان من كبار المفك ......





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