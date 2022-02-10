تقرير جديد : العراق عاشر اكثر الدول تلوثا في العالم

2022/02/10 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..كشف تقرير دولي جديد ان العراق يعتبر عاشر اكثر الدول تلوثا في العالم بمستوى متوسط الجسيمات الدقيقة الضارة في الهواء 39.6 ميكروغرام لكل متر مكعب في البلاد.وذكر موقع امواج ميديا في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، إن نوعية الهواء الرديئة في العراق ناتجة عن انبعاثات المركبات ، والتلوث الناجم عن […]

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