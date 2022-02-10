“أصغر الكويكبات على الإطلاق” في النظام الشمسي تثير حيرة العلماء بشأن نشأتها

2022/02/10 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت دراسة جديدة أن العلماء الذين يدرسون مدار الشمس اكتشفوا زوجا من الكويكبات تشكّلا قبل أقل من 300 عام.وعندما ولد الكويكبان التوأم 2019 PR2 و2019 QR6، كان البشر في القرن الثامن عشر منشغلين باختراع مقياس الحرارة الزئبقي وخوض الحروب في جميع أنحاء أوروبا.ورصدت الكويكبات لأول مرة في عام 2019، عندما استخدمت […]

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