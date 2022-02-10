انتقاد حاد لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية.. لماذا لم تبح الحكومة بتكلفته!

2022/02/10 | 18:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..عزا عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ، الخميس ، تستر الحكومة العراقية على تكلفة ربط الكهرباء بالسعودية الى كلفه العالية جدا ، فيما أشار إلى أن حكومة الكاظمي ارتكبت خطأ كبيراً خلال الربط السعودي.وقال البياتي لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية تتعامل مع السعودية بنفس طائفي من خلال مشروع الربط […]

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