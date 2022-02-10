يونس محمود معلقاً على تسمية شهد: سنوفر له مستلزمات النجاح

2022/02/10 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ اعلن نائب رئيس اتحاد الكرة يونس محمود، أن الاتحاد سيوفر مستلزمات النجاح للمدرب الجديد للمنتخب الوطني عبدالغني شهد.وقال محمود في تصريح نشره اتحاد الكرة وتابعته “إيرث نيوز”، إن “اتحاد الكرة سيعقد اجتماعاً مع المدرب عبد الغني شهد بعد تسميته مدرباً للمنتخب الوطني”.وأوضح أن “الاتحاد سيستمع إلى مطالب شهد وسيوفر له مستلزمات […]

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