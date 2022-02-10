الوجود التركي شمال العراق يثير استياء شعبياً وتوقع باستهدافها من هذه الجهات

2022/02/10 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد الخبير العسكري والاستراتيجي امير الساعدي، اليوم الخميس، انه من الممكن ان تستهدف الفصائل المسلحة في العراق القوات التركية المتواجدة شمال البلاد.

وقال الساعدي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الفصائل المسلحة القوات التركية المتواجدة على الأراضي العراقية وذلك لترجمة قرار مجلس النواب ولتحقيق التوازن في توجهها بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد".

وأضاف، انه "تم استهداف قاعدة جيلدار وقواعد اخرى على حدود أربيل والموصل التي تتواجد بها القوات التركية منذ فترة ليست بالقصيرة".

وتابع الساعدي، أن "هنالك اشبه بعملية التهادن بين العراق وتركيا نظراً لعدم قدرة العراق بشكل او بآخر سياسياً وميدانياً على مواجهة قوات حزب العمال او اي حزب اخر".

وأشار إلى ان "هنالك ملامة تقع على الجانب الإيراني بتواجد بعض العناصر التي تعتبرها ارهابية وهي بنفس الوقت قوات معارضة للنظام الإيراني والتي سبق وان تم استهداف هذه القوات في العراق بضربات مدفعية وصاروخية".

ولفت إلى أنه "لايوجد اي اتفاق رسمي حسب تصريحات من شخصيات رفيعة المستوى في الخارجية العراق مع تركيا لدخولها إلى عمق الأراضي العراقية".

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