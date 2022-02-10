الزاملي يؤكد ضرورة ايجاد معالجات وحلول جادة لانهاء ازمة الكهرباء

2022/02/10 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي :" ان البرنامج الحكومي المقبل يجب ان يتضمن ايجاد معالجات وحلول جادة لانهاء ازمة الكهرباء ، وذلك لارتباطها المباشر بحياة المواطنين ، وبما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة المحلية".ودعا الزاملي ، خلال لقائه وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، اليوم الاربعاء لمناقشة خطط واولويات الوزارة في المرحلة القادمة ، إلى وضع خطة عاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية استعدادًا لفصل الصيف القادم، والزام وزارة النفط بتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من المشتقات النفطية ، مشيرًا الى ايلاء اهمية بالغة بشأن التنسيق التام مع وزارتي النفط والمالية ، لضمان انتاج الطاقة بصورة كافية ، وضمان العدالة في توزيعها لكافة المحافظات والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة .كما شدد عضو هيئة رئاسة البرلمان ، على ضرورة وضع حد ازاء تكرار الهجمات ، والعمليات الارهابية التي تستهدف ابراج الطاقة بين فترة واخرى ، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف.وناقش الجانبان خطط عمل الوزارة قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد، وتطرق لموضوع مذكرة التفاهم والربط الخليجي، واكدا ضرورة الاستفادة من الشركات العالمية الرصينة في بناء المصافي ومحطات الطاقة لسد احتياجات العراق من الطاقة واستثمار الغاز المصاحب غير المستغل حاليا./انتهى5

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