2022/02/10 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب خمسة من طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى بحروق اثناء احتفالية اقامها الطلبة .وذكرت عمادة الكلية في بيان :" ان بالونا صغيرا معبأ بغاز الهيليوم انفجر خلال احتفالية لطلبة الكلية ، ما ادى الى اصابة خمسة طلاب بحروق طفيفة ".وحذرت الكلية من استخدام البالونات خلال المهرجانات حفاظا على سلامة الطلبة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة خمسة طلاب بحروق اثناء احتفالية في كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة خمسة طلاب بحروق اثناء احتفالية في كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).