تكليف مدرب جديد للمنتخب العراقي

2022/02/10 | 18:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة سمى عبد الغني شهد مدربا للمنتخب الوطني.

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