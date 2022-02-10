موقف الأزهر من

2022/02/10 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عمرو أديب لم يكذب أو يفترِ على فضيلة شيخ الأزهر حينما قال إنه "أباح" الضرب.فهذه هي الحقيقة المؤلمة وليست "الحقيقة الغائبة"!"

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