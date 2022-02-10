"خط الدفاع الأول".. ما عدد قوات الناتو قرب الحدود الروسية وأين ينتشرون؟

2022/02/10 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع التهديد بغزو روسي لأوكرانيا أهمية متزايدة على دفاعات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، والتي عملت على مدى عقود كحاجز بين روسيا والغرب.

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