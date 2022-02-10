كيف يشكل البرلمان لجانه النيابية ؟

2022/02/10 | 18:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الخميس , ان الية توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان اعتمد فيها عامل الاستحقاق الانتخابي ، معلنا تأجيل تسمية رؤساء اللجان الى ما بعد تشكيل الحكومة وسيتراس كل لجنة الأكبر سنا بشكل مؤقت.وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة /، ان “اجتماعات […]

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