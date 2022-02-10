تطمينات من الأنواء الجوية.. لا موجات برد خلال الأيام المقبلة

2022/02/10 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، توقعات حالة الطقس للأيام القليلة المقبلة، فيما حددت الموقف بشأن مدى إمكانية حدوث موجات برد جديدة.

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وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (10 شباط 2022)، إن "حالة الجو ستستقر في الأيام القليلة المقبلة وسيكون يوم غد الجمعة غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والوسطى، فيما ستشهد الجنوبية أمطاراً خفيفة بمناطق متفرقة".

وأضاف، أن "درجات الحرارة ستكون يوم غدٍ بعموم المناطق مقاربة لما سجل اليوم إذ كانت درجة الحرارة العظمى في بغداد 23 مئوية وكان معدلها في المنطقة الشمالية 13 وتراوحت بين 21 و24 في المنطقة الجنوبية".

وعن توقعات الأيام المقبلة أوضح الجابري أن "الطقس سيكون بين صحو وغائم جزئياً، ولا توجد أية مؤشرات من حدوث منخفض جوي أو موجة برد حتى الآن وربما تحدث تغييرات بالفترة المقبلة".

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