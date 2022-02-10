اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 27 - عباس علي العلي

2022/02/10 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي جاءت تسمية اللسان في اللغة الأكدية على شكل (لِسانوم) وكما بينا أن "الحرفين وم" تأتي إشارة إلى أن اللفظ أو المفردة أسم وليس فعل، وكانوا يُسمون اللغة الأكدية ب ( لِسانوم أكديوم ) أي اللسان الأكادي وهي مفردة عربية أصيلة سواء أكانت باللغة الفصحى أو باللهجة العراقية التي تعني ما يخرج من اللسان والمثل العراقي يقول (ينلزم الزلمة من لسانه)، وفي الأشورية والبابلية (لُشانو أو لُشانة) وهذا أيضا بديهي بسبب عم ......





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