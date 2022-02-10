2022/02/10 | 18:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقعت حكومة اقليم كردستان اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة المانية، لتنفيذ خط لسكك الحديد في الاقليم.وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقته “ايرث نيوز”، ان “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم الخميس، المدير التنفيذي لشركة خطوط السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان، في أوروبا والشرق الأدنى/ الأوسط فينسنت فان هوتن”.واضاف […]

ظهرت المقالة بارزاني يؤكد اهمية تنفيذ مشروع الربط السككي بين مدن الاقليم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يؤكد اهمية تنفيذ مشروع الربط السككي بين مدن الاقليم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يؤكد اهمية تنفيذ مشروع الربط السككي بين مدن الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).