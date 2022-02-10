2022/02/10 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -wrRGZi6-3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلم الحصول على السلة الغذائية.. اطاح بمفردات التموينية الرئيسية.. والمواطن في حيرة من أمره) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلم الحصول على السلة الغذائية.. اطاح بمفردات التموينية الرئيسية.. والمواطن في حيرة من أمره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).