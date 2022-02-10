2022/02/10 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة اندلاع حريق في مستشفى الرميثة وفرق الدفاع المدني تنقذ المرضى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مستشفى الرميثة وفرق الدفاع المدني تنقذ المرضى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مستشفى الرميثة وفرق الدفاع المدني تنقذ المرضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).