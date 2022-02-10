محافظة البصرة تعلن عن مشاريع استراتيجية تنفذ العام الحالي

2022/02/10 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أعلن معاون محافظ البصرة معين الحسن، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشاريع استراتيجية هذا العام، منها الطريق الحولي الذي يربط قضاء ابي الخصيب بقضاء شط العرب.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "هذا الطريق يمتد إلى شمال المحافظة ليصل بمحاذات شط البصرة، مشيرا الى ان هذا الطريق سينهي الاختناقات المرورية في المحافظة".

وأضاف، ان "هناك جسر اخر سيتم تنفيذه يربط مركز البصرة بقضاء شط العرب من ناحية القيادة البحرية سابقا حيث بدأت المحافظة للعمل على ذلك حاليا".

وتابع ان "تنفيذ هذه الجسور إضافة لربط جسر خالد بالطريق الدولي سيكون له مردود إيجابي كبير لفك الاختناقات المرورية من خلال تلك الطرق والجسور حيث سيكون قضاء شط العرب كالكرخ ببغداد ومركز البصرة سيكون على غرار الرصافة بالعاصمة".

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