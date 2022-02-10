الجوية يقع بفخ التعادل والنجف يجتاز الديوانية

2022/02/10 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكتفى القوة الجوية بنقطة واحدة إثر تعادله أمام مستضيفه القاسم 1-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم في ملعب الكفل لحساب الجولة 20 من الدوري الممتاز.تأثر فريق القوة الجوية بالغيابات العديدة التي بلغت 8 لاعبين لأسباب مختلفة، إضافة إلى اندفاع الفريق المستضيف، الذي قدم من خلال محترفيه الجدد لمحات جيدة، وهدد مرمى الحارس فهد طالب في أكثر من محاولة.تمكن فريق القاسم من تسجيل الهدف الأول عن طريق محترفه السنغالي داودا الذي نجح في استغلال تمريرة مصطفى كساب، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 50.وبعد عدة تبديلات أجراها المدرب حكيم شاكر ، بإشراك السويسري لولالا رايل ، وأحمد لفتة "كوني" ، أدرك الأخير هدف التعديل للصقور بركلة مقصية غاية في الروعة بالدقيقة 64 من عمر اللقاء.وبهذا التعادل رفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 35 بالمركز الخامس ، فيما أصبح رصيد القاسم 21 نقطة في المركز الرابع عشر.وفي مباراة أخرى اقتنص فريق النجف فوزا ثمينا من مستضيفه الديوانية 2-0 في المباراة التي أقيمت في ملعب الإدارة المحلية ، ضمن الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز.افتتح الكاميروني تالا ، التسجيل لفريق النجف في الدقيقة 6، إثر متابعته لكرة ارتدت من مدافعي الديوانية ، ليضع فريقه بالمقدمة.وأضاف المحترف الكاميروني الآخر تيري ، الهدف الثاني في الدقيقة 32 ، بعد توغله من عمق دفاعات الديوانية لينفرد بالحارس ويضيف اللمسة التهديفية الأولى له في مشواره مع "غزلان البادية" في هذا الموس ، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.وبهذا الانتصار، قفز النجف للمركز الـسادس برصيد 32 نقطة ، فيما بقي الديوانية بالترتيب الثامن عشر برصيد 16 نقطة./انتهى

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