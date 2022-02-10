التضخم في أمريكا يتخطى التوقعات

2022/02/10 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير بأكثر من المتوقع، مما يمثل ضربة أكبر لأجور الأميركيين، إذ ارتفع التضخم بأسرع وتيرة منذ عام 1982، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.5% عن العام السابق بعد زيادة سنوية بنسبة 7% في ديسمبر، وفقا […]

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