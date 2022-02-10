رئيس حكومة كردستان يهنئ بمناسبة الذكرى السنوية لاتحاد الكتاب الكرد

2022/02/10 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، اتحاد الكتّاب الكرد بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيسه.وقال بارزاني في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخميس لتأسيس اتحاد الكتّاب الكرد، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أعضاء المقر العام وسائر أعضاء اتحاد الكتّاب الكرد والكتّاب الكردستانيين عموماً”.واضاف: “لقد لعب […]

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