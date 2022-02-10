2022/02/10 | 18:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اعتبر تقرير برلماني بريطاني ، الخميس، ان حكومة المملكة المتحدة مذنبة في محاربة عمليات تهريب البشر لصالح تنظيم داعش و “التخلي” عن البريطانيين المُتاجر بهم ، بمن فيهم الأطفال في سوريا والعراق.وذكر موقع صحيفة ” نيوستيت مان” في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / أن “المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوستيت مان: الحكومة البريطانية مذنبة بالتخلي عن مواطنيها الدواعش في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيوستيت مان: الحكومة البريطانية مذنبة بالتخلي عن مواطنيها الدواعش في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).