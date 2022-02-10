تدشين جواز السفر الإلكتروني في السعودية.. فما ميزاته؟

2022/02/10 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، جواز السفر الإلكتروني، الخميس، في زيارة أجراها للمديرية العامة للهجرة والجوازات

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