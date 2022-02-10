صور .. اعتقالات بالجملة لأطراف نزاع دامٍ في ميسان

2022/02/10 | 19:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على عدد من المتهمين في قضايا مختلفة، خلال عمليات نُفذت في ميسان.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 شباط 2022)، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومع تشكيل قيادة عمليات ميسان، تواصل قواتنا الأمنية ضمن محافظة ميسان تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق المحافظة".

وأضاف البيان أنه "حتى الساعة تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا متنوعة، أبرزها الإرهاب والقتل والسرقات وقضايا منفصلة".

كما قامت القوات "بفك نزاع عشائري في قرية الطليعة في قضاء الكحلاء، والسيطرة على الموقف، حيث ألقت قوة من لواء القوات الخاصة وقوة مشتركة من الفوج التكتيكي وفوج طوارئ الرابع، القبض على 21 متهماً من طرفي هذا النزاع".

وضبطت القوات الامنية، "كمية من الأسلحة والأعتدة العسكرية المستخدمة في عمليات إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلي"، فيما أكد البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والذي وصل عددهم إلى 70 متهماً، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم".

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