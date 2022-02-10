في مشهد غير مألوف في البلاد.. طوابير أمام المخابز بتركيا

2022/02/10 | 19:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انضم عدد من الممثلين والفنانين الأتراك إلى قائمة المنتقدين للغلاء في تركيا.وأعلنت الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم مع حليفه حزب “الحركة القومية”، اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار الخبز المدعوم وبات ثمن الرغيف الواحد منه اعتباراً من يوم غد الجمعة ليرتين تركيتين.وكان الخبز يباع بمبلغ ليرة و25 قرشاً قبل ذلك، […]

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