اتحاد الكرة يعلن الملاك التدريبي الجديد للمنتخب الوطني

2022/02/10 | 19:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الاتحاد تفريغ الفريق لمهمة مباراتي تصفيات كأس العالم

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اتحاد الكرة، الخميس، الفريق التدريبي للمنتخب الوطني بعد تسمية عبد الغني شهد مدربًا.

وذكر بيان للاتحاد، أنّ "اجتماعًا عقدَ اليوم بمقر الاتحاد، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي".

وأضاف البيان، أنّ "الاجتماع شهد الموافقةُ على توصيةِ لجنة إدارةِ المنتخبات، المُؤلفة من عدنان درجال ويونس محمود وغانم عريبي ومحمد ناصر وخلف جلال وأنور جسام وحسن فرحان والدكتور كاظم الربيعي والدكتور صالح راضي والدكتور نزار أشرف، والمدير الفني للاتحاد جون ويتل، على تسميةِ عبد الغني شهد مدربًا للمنتخبِ الوطني، يساعده حيدر نجم ورزاق فرحان وأحمد جاسم مدرباً لحراس المرمى والمدرب المساعد الهولندي أدريانو ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غوانزلو".

وأوضح البيان، أنّ "الملاكُ التدريبيّ سيتفرغ لمهمةِ الإشراف على تدريبِ المنتخب الوطنيّ استعدادًا لمواجهتي الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم".

وتابع البيان، أنّ "الاتحادُ خطة عملٍ تهدف الى توفيرِ جميع مستلزماتِ النجاح للمنتخبِ الوطني، وتهيئة الظروفِ المُناسبة قبل خوض غمارِ المباراتين في التصفيات الآسيويّة.

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