ليس لي ما أملكه!!!... - محمد الحنفي

2022/02/10 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الناس...لا يحققون الذات...إلا بملك العقار...إلا بملك العقارات...إلا بالحسابات...في كل الأبناك...أو في جلها...°°°°°°والذات...لا تتحقق...إلا باحترام...كل الحقوق...إلا باحترام الإنسان...مهما كان...كيفما كان...أما العقار / العقارات...فتترك بعد الموت...تتوزع...بين الورثة...فتذروها الرياح...°°°°°°فلا داعي...لأن نملك ......





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