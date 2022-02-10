على خلفية التسريب الصوتي.. نادي الشرطة يشكو مدافع الطلبة لدى اتحاد الكرة

2022/02/10 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تقدم نادي الشرطة الرياضي، بشكوى رسمية لدى اتحاد الكرة بعد تسريب مقطع صوتي يكشف تورط مدافع الطلبة أحمد خالد بالعنف المتعمد ضد مهاجم الشرطة محمود المواس.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الإداريّة لنادي الشرطة، تابعت بأسفٍ بالغٍ، البصمةَ الصوتيّة للاعب نادي الطلبةِ أحمد خالد وهو يتفاخرُ بضربِ […]

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