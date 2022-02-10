إفريقيا تنتقل إلى “مرحلة السيطرة” على جائحة كورونا

2022/02/10 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، أن القارة تنتقل إلى “مرحلة السيطرة” على جائحة كورونا، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سيسهم في مساعدة القارة على التعايش مع المرض.وقالت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا في إحاطة إعلامية افتراضية مع الصحفيين: “رغم استمرار أن كوفيد-19 معنا على المدى الطويل إلا أن […]

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