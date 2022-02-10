ما بين الاستقرار والمنخفض الجوي.. تعرف على طقس العراق ومناطق هطول الأمطار

2022/02/10 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس للأيام القليلة المقبلة، فيما حددت الموقف بشأن مدى إمكانية حدوث موجات برد جديدة.وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري للوكالة الرسمية، إن "حالة الجو ستستقر في الأيام القليلة المقبلة وسيكون يوم غد الجمعة غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والوسطى، فيما ستشهد الجنوبية أمطاراً خفيفة بمناطق متفرقة".وأضاف، أن "درجات الحرارة ستكون يوم غدٍ بعموم المناطق مقاربة لما سجل اليوم إذ كانت درجة الحرارة العظمى في بغداد 23 مئوية وكان معدلها في المنطقة الشمالية 13 وتراوحت بين 21 و24 في المنطقة الجنوبية".وعن توقعات الأيام المقبلة أوضح الجابري أن "الطقس سيكون بين صحو وغائم جزئياً، ولا توجد أية مؤشرات من حدوث منخفض جوي أو موجة برد حتى الآن وربما تحدث تغييرات بالفترة المقبلة".

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