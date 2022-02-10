2022/02/10 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تعهد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي، اليوم الخميس، بملاحقة المنفلتين ومثيري النزاعات.وقال الزبيدي في تصريح متلفز، إنه "تم وضع خطة أمنية محكمة خاصة بعد وصول إسناد من قوات الرد السريع والقوات الخاصة من مكافحة الإرهاب".وأضاف، "ستكون تلك القوات جاهزة لتنفيذ أوامر القبض والضرب بقوة، لكل من يعبث بأمن المحافظة وسنلاحق جميع المجرمين والمنفلتين ومثيري النزاعات العشائرية".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على 70 متهماً خلال عمليات فرض القانون الجارية في ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تصريح لقائد عمليات ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تصريح لقائد عمليات ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).