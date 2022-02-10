إيران تعين وزير خارجيتها رئيسا للجنة متابعة ملف حادثة مطار بغداد

2022/02/10 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، تعيين وزيرها “أمير عبداللهيان” لـ” محسن نذيري أصل” رئيس اللجنة الخاصة لمتابعة ملف اغتيال قائد فيلق القدس “قاسم سليماني”، و ذلك قانونيا و دوليا.



بحسب موقع "ايران بالعربي".

و ذكرت المصادر نفسها أمر “عبداللهيان” للوزارات المعنية بالتعاون مع رئيس اللجنة الجديد، حيث سيبدأ عمله مع القوة القضائية الإيرانية و المسؤولين المتصلين بالملف في العراق.

و تأتي خطوة وزارة الخارجية الإيرانية بعد تصريحها الأخير بكون اغتيال “قاسم سليماني” “مصداق للهجوم الإرهابي” محملة الولايات المتحدة الأمريكية جريمة قتله على مستوى “مسؤولية دولية”، و ذلك في الذكرى السنوية الثانية لاغتياله.

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